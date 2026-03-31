أكد المحلل السياسي عماد الدين أديب أن السؤال الأهم في هذه الحرب هو: أين تكمن مصلحتنا كمصر وكعرب من هذا الصراع؟ مشددًا على أن مصر والعالم العربي ليسوا طرفًا في الحرب، ولم يبدأوها، ولسنا المتسببين فيها، لكنهم يدفعون فاتورة باهظة اقتصاديًا ونفسيًا.

وقال عماد الدين أديب خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن القاهرة تغلق الساعة 9 مساءً، ودول عربية ترشد الكهرباء والبنزين، والسياحة تضررت، والشعور النفسي لدى الجماهير العربية ثقيل، كل ذلك يحدث بسبب حرب لم نشارك فيها.

وأوضح أن الأطراف الثلاثة (أمريكا، إسرائيل، إيران) ارتكبت أخطاء كبيرة في تقدير الموقف، فالأمريكي اعتقد أن إيران ستسلم فورًا، والإسرائيلي ظن أنها انتهت بعد الحرب السابقة، والإيراني اعتقد أن المفاوضات على وشك النجاح، وكل هذه التقديرات ثبت خطؤها.

وشدد على أن مصر والدول العربية يجب أن تركز فقط على مصالحها الخاصة، وأن تستفيد من الدروس المستفادة في هذه الحرب، خاصة صلابة دول الخليج وقدرتها على الصمود أمام الضغوط.

وأكد أن التركيز يجب أن يكون على حماية الاقتصاد والاستقرار الداخلي، وتجنب دفع فاتورة حرب لم نبدأها، مع الاستفادة من القدرات العربية التي ظهرت بوضوح خلال الأسابيع الماضية.

وشدد عماد الدين أديب على أن مصلحة مصر والعالم العربي تكمن في التركيز على أنفسنا، وتعزيز التعاون المشترك، بعيدًا عن الدخول في صراع ليس لنا فيه ناقة ولا جمل.