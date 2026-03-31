السيف بقى على الرقبة.. عماد الدين أديب: القاهرة بتقفل 9 والعالم العربي يدفع فاتورة حرب لم يبدأها

كتب : حسن مرسي

01:08 ص 31/03/2026

عماد الدين أديب

أكد المحلل السياسي عماد الدين أديب أن السؤال الأهم في هذه الحرب هو: أين تكمن مصلحتنا كمصر وكعرب من هذا الصراع؟ مشددًا على أن مصر والعالم العربي ليسوا طرفًا في الحرب، ولم يبدأوها، ولسنا المتسببين فيها، لكنهم يدفعون فاتورة باهظة اقتصاديًا ونفسيًا.

وقال عماد الدين أديب خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن القاهرة تغلق الساعة 9 مساءً، ودول عربية ترشد الكهرباء والبنزين، والسياحة تضررت، والشعور النفسي لدى الجماهير العربية ثقيل، كل ذلك يحدث بسبب حرب لم نشارك فيها.

وأوضح أن الأطراف الثلاثة (أمريكا، إسرائيل، إيران) ارتكبت أخطاء كبيرة في تقدير الموقف، فالأمريكي اعتقد أن إيران ستسلم فورًا، والإسرائيلي ظن أنها انتهت بعد الحرب السابقة، والإيراني اعتقد أن المفاوضات على وشك النجاح، وكل هذه التقديرات ثبت خطؤها.

وشدد على أن مصر والدول العربية يجب أن تركز فقط على مصالحها الخاصة، وأن تستفيد من الدروس المستفادة في هذه الحرب، خاصة صلابة دول الخليج وقدرتها على الصمود أمام الضغوط.

وأكد أن التركيز يجب أن يكون على حماية الاقتصاد والاستقرار الداخلي، وتجنب دفع فاتورة حرب لم نبدأها، مع الاستفادة من القدرات العربية التي ظهرت بوضوح خلال الأسابيع الماضية.

وشدد عماد الدين أديب على أن مصلحة مصر والعالم العربي تكمن في التركيز على أنفسنا، وتعزيز التعاون المشترك، بعيدًا عن الدخول في صراع ليس لنا فيه ناقة ولا جمل.

فيديو قد يعجبك



أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
أخبار مصر

أديب للتجار: ليه ترفع الأسعار بلا مبرر؟.. الأزمة هتعدي والمواقف هي اللي
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
أخبار مصر

"اعتمدوا على المصادر الرسمية".. "القابضة لمياه الشرب": منظومة رقابة متكاملة
مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
أخبار المحافظات

مياه القليوبية آمنة وصالحة للاستخدام.. والشركة تحذر من الشائعات
من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها