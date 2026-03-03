التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة؛ لاستعراض محاور العمل المستقبلية للوزارة، وذلك بحضور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة وتأهيل بنيته التحتية، بهدف تعزيز ودعم مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية، وتطوير منشآت رياضية بمعايير عالمية، في سبيل الاستثمار في طاقات الشباب المصري.

ونوّه إلى أن الرياضة تُعد أداة استراتيجية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة، أن محاور العمل والتوجهات المستقبلية لقطاع الشباب والرياضة تنطلق من 4 مرتكزات رئيسية، هي: تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة المصرية 2028، والاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2032.

وأشار الوزير، إلى أن محاور العمل المستقبلية ترتكز على 4 محاور أساسية، تشمل: تحقيق التنمية المتكاملة للشباب والنشء، وتعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين، والارتقاء بالمنافسة والريادة الرياضية، وتحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة.

وفيما يتعلق بالمحور الأول: "تحقيق التنمية المتكاملة للشباب والنشء"، أوضح أنه يضم 12 توجهًا، من بينها إعطاء أولوية قصوى لتطوير مراكز الشباب عبر هوية بصرية موحدة ومقومات رياضية وتنموية شاملة للنشء والشباب والأسر، وإعادة الاعتبار للحركة الكشفية المصرية، والتركيز على العمل التطوعي، والتوسع في تمكين الشباب ودعم المبادرات المجتمعية.

وأضاف أن المحور يتضمن أيضًا تطوير برامج اكتشاف وتنمية المواهب الإبداعية والثقافية والفنية، وتوجيه برامج التثقيف وبناء القدرات لإعداد الشباب للمشاركة في استحقاقات المجالس المحلية، وتنشيط السياحة الشبابية، وتنمية مهارات ريادة الأعمال، وتفعيل الدبلوماسية الشبابية، وتكثيف رعاية الشباب بالمحافظات الحدودية، والتوسع في برامج الصحة والسلامة النفسية، ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية.

وبشأن المحور الثاني: "تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين"، لفت الوزير إلى أنه يعكس 6 توجهات رئيسية، تشمل التوسع في أنشطة اللياقة البدنية، والتركيز على الأنشطة المجتمعية بالأحياء والقرى، ودعم الرياضات الأكثر جذبًا للشباب، وتطوير الرياضة الجامعية والمدرسية، وتطوير الاتحادات النوعية، وتنظيم منافسات وطنية للرياضات الإلكترونية، إلى جانب دراسة آلية متكاملة لتوفير الدراجات الهوائية عبر شراكات مع القطاع الخاص.

أما المحور الثالث: "الارتقاء بالمنافسة والريادة الرياضية"، فيضم 6 توجهات، منها هيكلة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والاستعداد العلمي والفني والمالي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028، وتوجيه الاتحادات لإنشاء شركات رياضية وزيادة أعداد المسجلين، وإنشاء منصة رقمية موحدة للطب الرياضي، وتعزيز حوكمة ودعم الاتحادات والأندية، والاهتمام بالتواصل الدوري مع الأبطال والرياضيين.

وفيما يخص المحور الرابع: "تحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة"، أشار الوزير إلى 6 توجهات تتمحور حول إدماج القطاع غير الرسمي لصالات اللياقة البدنية في الاقتصاد الرسمي، وجذب تنظيم البطولات الكبرى، والتوسع في استضافة فعاليات السياحة الرياضية، وتسهيل إجراءات تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي، والإسراع في إطلاق خطة تطوير كرة القدم المصرية 2038، ودعم الأندية الشعبية والجماهيرية، وتحسين كفاءة إدارة ومتابعة الإنشاءات، والتوسع في التغطية الجغرافية للخدمات الشبابية والرياضية.

كما استعرض الوزير، مقترحًا مبدئيًا لإطار التخطيط متوسط المدى لتنفيذ التوجهات المستقبلية، مؤكدًا تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وشركاء التنمية، ومشيرًا إلى قرب الانتهاء من إعداد خطة عمل الوزارة، متضمنة البرامج والإجراءات والمستهدفات والأطر الزمنية ومؤشرات قياس الأداء والتمويل وآليات المتابعة وقياس الأثر.

وفي السياق ذاته، تطرق الوزير، إلى برنامج الاستعداد لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028، مشيرًا إلى توصيات استراتيجية لتعزيز الصناعة الرياضية وزيادة القيمة المضافة محليًا، مؤكدًا تبني الدولة سياسة تقليل الاعتماد على السلع الرياضية الجاهزة التي يمكن توفير بدائل محلية لها، وهو ما انعكس في انخفاض إجمالي الواردات بصورة ملحوظة بين عامي 2021 و2025.

واختتم الوزير باستعراض الموقف الراهن لعدد من البرامج والملفات المرتبطة بقطاع الشباب والرياضة، من بينها مشروعات الإنشاءات الشبابية والرياضية التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها، فضلًا عن الخطة المستقبلية للإنشاءات في مختلف المحافظات.

