انتقد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، غياب وزير التموين والتجارة الداخلية عن حضور اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد اليوم لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لعرض المشاكل والعقبات التي يواجهها المواطنين في دوائرهم والمتعلقة بملف التموين، مشددًا على أن حضور ممثلي الحكومة، وعلى رأسهم الوزير المختص، يعد أمرًا ضروريًا في مثل هذه المناقشات المهمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق بشأن إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية، واستمرار حذف بعض المواطنين منها أو وقفها رغم التصالح على المخالفات، إلى جانب التفاوت في جودة رغيف الخبز والسلع التموينية المقدمة للمواطنين.

وشدد مرزوق، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية على أن الدور الرقابي لمجلس النواب يقتضي المتابعة والمساءلة المباشرة للجهات التنفيذية، مشيرًا إلى أنه من الأولى أن تحرص الحكومة على حضور اجتماعات اللجان النوعية للرد على استفسارات النواب، وتوضيح الحقائق، ووضع حلول عملية للمشكلات المثارة، خاصةً تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وفي السياق ذاته، قال النائب أشرف مرزوق، في تصريح له، إن أعضاء مجلس النواب ينقلون نبض ومشاكل المواطن للحكومة بصورة واقعية وملموسة من قلب الشارع، الأمر الذى يستدعي حرص الوزراء على التفاعل الإيجابي مع نشاط النواب في نقل تفاصيل الأزمات والمشاكل التي يواجهها المواطن من أرض الواقع، لإيجاد حلول حقيقة وفعالة بعيدًا عن التقارير المكتبية، بما يحقق إنهاء أي مشكلة من جذورها وشعور المواطن بتكامل الدور التشريعي والتنفيذي لتلبية احتياجاته الأساسية، لافتًا إلى أن غياب الوزراء عن جلسات النقاش مع النواب تجعل هناك حلقة مفقودة في سلسلة التكامل بين الدوري التشريعي والتنفيذي لخدمة المواطن.

وأضاف أن شكاوي المواطنين كثيرة ومتكررة ليس بشأن إضافة المواليد أو تعطل بطاقات التموين وحذف بعض الأفراد منها، ولكن الأمر وصل أيضًا إلى عدم جودة السلع التموينية والخبز الذى يُعد سلعة أساسية لا غني عنها في أي بيت مصري، وهذه الشكاوي بمثابة جرس إنذار للوزارات والجهات الرقابية المعنية بأن حملات الرقابة والتفتيش لا تطبق بنفس الآلية والكثافة والقوة في كل الأحياء على حد سواء، الأمر الذى ينتج عنه سوء مستوي وجودة هذه السلع الضرورية في بعض المناطق.

وحذر من أن تقاعس بعض المسئولين عن أداء مهامهم بكفاءة وجودة عالية يؤثر سلبًا على ما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة جدًا في ملف الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، لأن ببساطة هذا التقاعس يؤدي إلى خلل في المنظومة ويجعل المواطن لا يشعر على أرض الواقع بما تبذله القيادات العليا من مجهودات في هذا الملف.

وشدد مرزوق على أن كل ما يطالب به هو حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهات التفتيش والرقابة التابعة لها على ضبط منظومة الحملات الرقابية من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه بعدالة وكفاءة، وكذلك إعادة بحث ودراسة ملف إضافة المواليد لبطاقات التموين بشكل عاجل ضمن ضوابط واضحة وعادلة تفتح باب الأمل للأسر المستبعدة من الفئات المستحقة للإضافات والتي لا يتجاوز دخلها الشهري بضعة آلاف لا تكفي لتوفير حياة كريمة لأفرادها.

كما أكد على ضرورة إعادة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة فورًا بآلية سريعة وسهلة على المواطن بدون تعقيدات بيروقراطية، وإعادة مستحقي التموين المحذوفين من البطاقات، لافتًا إلى ضرورة الاعتماد على الحالات الواقعية التي يقدمها أعضاء مجلس النواب من قلب الشارع لأنها بالضرورة الأصدق من التقارير المعدة داخل مكاتب المسئولين والبعيدة تمامًا عن ما يرصده النائب في شكاوي أهل دائرته.