"برلمانية المؤتمر" تشدد على ضرورة عدم فرض أية أعباء إضافية على الاستخدامات النووية

كتب : نشأت حمدي

10:43 م 29/03/2026

النائب أحمد عصام

أكد النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن مشروع قانون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، يمثل تصحيحًا لوضع كان يحتاج إلى التصويب منذ فترة طويلة.

وقال عصام، إن مجيء مشروع القانون متأخرًا يظل أفضل من عدم صدوره، متسائلًا عن كيفية قيام الهيئة بدورها التنظيمي والرقابي في ظل ما وصفه ببعض أوجه القصور التشريعي في القانون رقم 7 لسنة 2010، وكذلك عن حجم أموال الهيئة لدى الجهات الأخرى وإجراءات تحصيلها باعتبارها أموالًا عامة.

وشدد على ضرورة عدم فرض أية أعباء إضافية على الاستخدامات النووية والإشعاعية ذات الطابع الخدمي، خاصة في القطاع الطبي، مؤكدًا أهمية التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خاصة في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء.

ووجه النائب أحمد عصام، الشكر للقيادة السياسية على دعمها لدخول مصر مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال مشروع الضبعة النووي، لما يمثله من خطوة مهمة لتنويع مصادر الطاقة وتوطين التكنولوجيا النووية.

أمطار وهدوء تام.. نرصد تفاصيل اليوم الثاني لقرار غلق المحال بأسيوط (فيديو
سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن
بحضور الخطيب وحسن شحاتة.. أبرز الحاضرين في عزاء شقيق فاروق جعفر (صور)
في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
وفاة الفنانة فاطمة كشري بعد صراع مع المرض
