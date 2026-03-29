عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عدد من ملفات العمل، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارة.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع التأكيد على ما يحظى به قطاع الصحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وما يتضمن ذلك من توجيه مخصصات كبيرة ضمن موازنة العام المالي 2026/2027 لهذا القطاع الحيوى، سعياً لرفع وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع.

الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية

وتناول الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، والبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من هذه المشروعات، تمهيداً لسرعة دخولها الخدمة، تعظيما للاستفادة مما تم ضخه من استثمارات في هذا القطاع الحيوى، وبما يحقق المزيد من الاستدامة لهذه المنشآت.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مستجدات موقف عدد من المبادرات الرئاسية المنفذة في قطاع الصحة، وما تم تقديمه في إطار هذه المبادرات من خدمات صحية وعلاجية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

واطلع رئيس الوزراء على مستجدات موقف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظات المرحلة الأولى، والاستعدادات الجارية لضم المزيد من المحافظات، حيث لفت وزير الصحة والسكان في هذا الصدد إلى جهود خطة تأهيل ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمحافظة المنيا، وكذا ما يتعلق بجاهزية نظم الميكنة الخاصة بتطبيق المنظومة، وذلك سعياً لتسريع وتيرة العمل بهذه المنشآت، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وزيادة عدد المستفيدين من تطبيق هذه المنظومة.