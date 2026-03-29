أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري، بيانًا بشأن مواجهة تداعيات موجة الطقس غير المستقر خلال الفترة السابقة.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن كافة المناطق التابعة الهيئة العامة للطرق والكباري شهدت استنفارًا شاملًا وجهودًا مكثفة على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 مارس، وذلك لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار القوية في الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد، والتي صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية وتساقط لحبات البَرَد وعواصف ترابية على أغلب الأنحاء.

إدارة الأزمة ورفع درجة الاستعداد

أشرفت غرفة الأزمات بالهيئة العامة للطرق والكباري وبالتنسيق مع غرف العمليات بكافة المناطق التابعة للهيئة، على تنفيذ خطة طوارئ متكاملة تضمنت:

1- رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى حيث تواجد رؤساء المناطق ميدانيًا على مدار الساعة لمتابعة الحالة الفنية للطرق.

2- الرقابة الدورية فتم تفعيل نظام التقارير الفنية "كل ساعتين" لرصد مستجدات الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والعواصف الترابية، مما أتاح سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي معوقات مرورية.

التدابير والانتشار الميداني

قالت الهيئة، إنها نجحت في تفعيل سلسلة من الإجراءات الاستباقية والميدانية التي كفلت سلامة البنية التحتية، ومن أبرزها:

1- تأمين مخرات السيول عبر الانتهاء من تطهير وصيانة كافة معابر المياه والسيول أسفل الطرق الرئيسية، مما ساهم في استيعاب كميات الأمطار بكفاءة ومنع التراكمات وتجمع المياه.

2- الدعم اللوجستي: انتشار مجموعات العمل المدربة من أفراد الهيئة العامة للطرق والكباري مدعومة بالمعدات الثقيلة اللازمة في مثل هذا الشأن (لوادر، سيارات قلاب، بلدوزرات، سيارات شفط مياه) وذلك في كافة النقاط والبؤر الأكثر تضررًا والمحاور الحيوية.

3- التكامل المروري من خلال تنسيق رفيع المستوى مع الإدارة العامة للمرور لتوجيه حركة المركبات بمرونة، وتوفير بدائل آمنة في القطاعات التي شهدت كثافات مرورية عالية.

الحصيلة الميدانية للتعامل مع بؤر الأمطار

تمكنت فرق الطوارئ التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، من السيطرة الفورية على تجمعات المياه الكثيفة باستخدام أسطول سيارات الشفط، مع تركيز التواجد في المناطق التالية:

1- الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي وما يتضمنه من أنفاق، بالإضافة إلى كافة مطالع ومنازل الكباري.

2- المناطق الساحلية والدلتا عبر تأمين الحركة على الطريق الدولي الساحلي ومناطق الدلتا بالكامل.

3- سيناء والبحر الأحمر من خلال تنفيذ تدخلات سريعة لمواجهة تداعيات الرياح والأمطار في شمال وجنوب سيناء وساحل البحر الأحمر.

إجراءات استثنائية لطريق (رأس غارب/ الزعفرانة)

نظرًا للعواصف الترابية الشديدة التي رُصدت بمدينة رأس غارب، اتخذت الهيئة قرارًا احترازيًا بغلق طريق (رأس غارب/ الزعفرانة) في الاتجاهين بشكل مؤقت خلال ذروة العاصفة.

وقد أعقب ذلك البدء الفوري في أعمال تطهير الطريق من الأتربة العالقة لضمان إعادة فتحه فور استقرار الرؤية حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأعلنت الهيئة انتهاء التعامل مع ذروة الحالة الجوية، مؤكدة استمرار جاهزية كافة أجهزتها ومعداتها للتعامل مع أي طوارئ مستقبلية لضمان أمن وسلامة المواطنين على طرق الجمهورية.

