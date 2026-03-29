كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل رحلته إلى الصعيد لرؤية أهله في شطورة الذين توافدوا للإفطار معه، موضحًا: "لما تمشي في الطريق تحمد ربك على الوضع اللي في البلد من الأمن، وحركة النقل والعربيات ومحطات الوقود وأراضي زراعية يتم استصلاحها".

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الناس البسيطة تعلم يعني أيه وطن رغم أنه يشكتي من الظروف ومفيش حاجة مكفياه.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أشخاصًا قطعوا مسافة لمدة ساعتين ونصف الساعة من مركز دار السلام لكي يسلموا عليا ويفطروا معي وكذلك من قرى مركز طما المجاور.

وشدد على أن هناك خناقات وضرب وطوابير في محطات الوقود بالهند رغم أن لديهم معدلات نمو هائلة، وكذلك الصين تعاني من غلق مضيق هرمز.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 8 مليارات شخص حول العالم يدفعون ثمن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وليس 110 ملايين مصري فقط الذين يدفعون الثمن.

وواصل الإعلامي أحمد موسى، أنه عاد من البلد تعبان وقضى أسبوع في العلاج خلال الإجازة وكان لا يخرج من البيت وقضى تلك الفترة في متابعة الأحداث والأخبار الخارجية.