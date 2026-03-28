تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن مصير المواطن في ظل القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، مشيرًا إلى أن المعادلة التي تنظر إليها الحكومة هي معادلة ثنائية بين الحكومة والأسعار، لكنها في الحقيقة ثلاثية يجب أن تضم المواطن.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الحكومة تجد حلولها في زيادة الأسعار وتقليل الأعباء عنها، لكن السؤال الأهم: ماذا يفعل المواطن؟.

وأضاف مقدم "الحكاية" أن الحكومة تتحدث عن التدريج في الارتفاع، وعن إجراءات التقشف، لكن المواطن دخله هو هو، بل ينكمش مع ارتفاع التضخم.

واستشهد بحساسية الأسواق المصرية، قائلاً إن التجار لم يستنوا، بل هم حساسون ومستشرفون وضاربون الدولار في 60 و70، وكل هذا يحمل وزرها المواطن.

وتابع عمرو أديب أن المواطن عندما يذهب إلى السوبر ماركت اليوم يجد الأسعار مختلفة عن الأمس، وعندما يريد شراء كيلو طماطم أو قطعة غيار للسيارة يجد الأسعار مرتفعة.

وأشار إلى أن الحكومة قد تكون لديها مفاجآت مبهجة للمواطن لم يراها بعد، لكن حتى الآن المواطن لا يعرف كيف سيعيش في ظل هذه الظروف.

وأوضح الإعلامي أن الحكومة تعتبر أن زيادة الأسعار هي حل لمشكلتها، لكن المواطن الذي لا يعرف كيف سيعيش هو الطرف الثالث في المعادلة الذي لا يجب إغفاله.

وقال أديب إنه لا يتحدث عن المواطن الغلبان فقط، بل عن المواطن بشكل مطلق، فكل المواطنين يعانون ويسألون عن النهاية وكيف سيعيشون.

ودعا عمرو أديب إلى ضرورة تقديم الحكومة لحلول واضحة للمواطن، لأن ما تقوم به الحكومة هو في سبيل المواطن في النهاية.