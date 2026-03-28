كشف إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، عن ملامح الوضع المالي الراهن لهذه الفئة، موضحًا أن متوسط المعاشات في مصر استقر عند 5100 جنيهًا، بينما يبلغ الحد الأدنى للمعاشات حالياً 1755 جنيهاً، وهو ما اعتبره يمثل "الحد الأدنى للحماية الاجتماعية".

وقال "أبو العطا"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، إن المطالب النقابية يجب أن تتسم بالعقلانية والواقعية، مع ضرورة تفهم الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة في الوقت الراهن.

وأضاف الأمين العام للنقابة، أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة نسبة العلاوة السنوية، داعياً إلى عدم تقييدها بنسبة الـ 15% المعمول بها، بل يجب فتح الحد الأقصى لتصل في حدها الأدنى إلى 25%، وذلك لتمكين أصحاب المعاشات من مواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.

وذكر أن أصحاب المعاشات يستحقون دعماً لوجستياً أوسع، مطالباً بإعفائهم بشكل كامل من رسوم الخدمات الحكومية وتكاليف المواصلات العامة، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين يتحملون أعباءً مضاعفة نتيجة مساهمتهم في إعالة أبنائهم ومساعدة أسرهم في ظل الضغوط المالية الحالية.

وأضاف أبو العطا في ختام تصريحاته، أن تجارب دول العالم تثبت أهمية تقديم خدمات استثنائية لكبار السن والمتقاعدين، مشدداً على أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها تعويض المواطنين ومساندتهم في مواجهة الأعباء المعيشية الثقيلة.