قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ووكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ يُعد خطوة غير مسبوقة، إذ يعكس صوت الشعب المصري بكل أطيافه ويوجه رسائل سياسية بالغة الأهمية سواء للداخل أو للخارج.

وأوضح العرابي خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة" أن البيان كُتب بلغة دبلوماسية رفيعة المستوى، تناول القضايا السياسية والاقتصادية بكل موضوعية ووضوح، وجاء في توقيت حساس للغاية يشهد ضغوطًا ومحاولات مستمرة لإثارة الفتنة وبث الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هذا البيان يقطع الطريق تمامًا أمام أي محاولات للتشكيك أو بث الفرقة بين مصر ودول الخليج، مشددًا على أنه يعبر عن موقف شعبي ورسمي موحد تجاه كل القضايا العربية والإقليمية في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار السفير محمد العرابي، إلى أن البيان يحمل رسائل سياسية قوية وواضحة تعكس تماسك الدولة المصرية ووحدة مؤسساتها البرلمانية، ويؤكد للجميع داخليًا وخارجيًا أن مصر تقف صفًا واحدًا مع أشقائها العرب، خاصة دول الخليج، في مواجهة أي تحديات أو محاولات للنيل من هذه العلاقات التاريخية.

وأوضح أن صدور مثل هذا البيان المشترك يمثل إعلانًا واضحًا بأن الشعب المصري والدولة المصرية لن يسمحا بأي محاولات لإثارة الفتنة أو التشكيك في علاقاتها الاستراتيجية مع دول الخليج، وأنه يعزز من الثقة والاستقرار الداخلي في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.

