السفير محمد العرابي: البيان المشترك لمجلسي النواب والشيوخ خطوة غير مسبوقة

كتب : حسن مرسي

07:04 م 28/03/2026

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ووكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن البيان المشترك الصادر عن مجلسي النواب والشيوخ يُعد خطوة غير مسبوقة، إذ يعكس صوت الشعب المصري بكل أطيافه ويوجه رسائل سياسية بالغة الأهمية سواء للداخل أو للخارج.

وأوضح العرابي خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة" أن البيان كُتب بلغة دبلوماسية رفيعة المستوى، تناول القضايا السياسية والاقتصادية بكل موضوعية ووضوح، وجاء في توقيت حساس للغاية يشهد ضغوطًا ومحاولات مستمرة لإثارة الفتنة وبث الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هذا البيان يقطع الطريق تمامًا أمام أي محاولات للتشكيك أو بث الفرقة بين مصر ودول الخليج، مشددًا على أنه يعبر عن موقف شعبي ورسمي موحد تجاه كل القضايا العربية والإقليمية في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار السفير محمد العرابي، إلى أن البيان يحمل رسائل سياسية قوية وواضحة تعكس تماسك الدولة المصرية ووحدة مؤسساتها البرلمانية، ويؤكد للجميع داخليًا وخارجيًا أن مصر تقف صفًا واحدًا مع أشقائها العرب، خاصة دول الخليج، في مواجهة أي تحديات أو محاولات للنيل من هذه العلاقات التاريخية.

وأوضح أن صدور مثل هذا البيان المشترك يمثل إعلانًا واضحًا بأن الشعب المصري والدولة المصرية لن يسمحا بأي محاولات لإثارة الفتنة أو التشكيك في علاقاتها الاستراتيجية مع دول الخليج، وأنه يعزز من الثقة والاستقرار الداخلي في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.

مصر تؤكد ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية

القيادة المركزية الأمريكية: زمن تهديد إيران للملاحة العالمية انتهى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بحضور وزراء ونواب.. النائب عبدالمنعم إمام يحتفل بعقد قرانه -(25 صورة)
أخبار مصر

بحضور وزراء ونواب.. النائب عبدالمنعم إمام يحتفل بعقد قرانه -(25 صورة)
رئيس برلمانية الوفد يشتكي لمدبولي من استجابة بعض الوزراء لطلبات النواب
أخبار مصر

رئيس برلمانية الوفد يشتكي لمدبولي من استجابة بعض الوزراء لطلبات النواب
وزير البترول الأسبق: إذا انتهت الحرب الآن سيظل سعر النفط حول 90 دولارًا
أخبار مصر

وزير البترول الأسبق: إذا انتهت الحرب الآن سيظل سعر النفط حول 90 دولارًا
واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
شئون عربية و دولية

واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

