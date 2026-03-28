الزراعة تطلق حملة قومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

كتب : محمد سامي

11:23 ص 28/03/2026

تحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2026 للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، بتكثيف برامج التحصين الوقائي والحفاظ على استقرار الإنتاج الحيواني.

من جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جاهزية جميع الاستعدادات لانطلاق الحملة، من خلال توفير اللقاحات وتجهيز الفرق البيطرية المدربة، ووضع خطة شاملة تستهدف الوصول إلى كافة القرى والتجمعات الريفية لضمان تغطية كاملة للثروة الحيوانية.

وأوضح أن اللجان البيطرية تتولى تنفيذ أعمال التحصين، إلى جانب الترقيم والتسجيل، والتقصي النشط، ودعم إجراءات الأمن الحيوي، فضلًا عن تنظيم حملات إرشادية ميدانية لتوعية المربين بأهمية التحصين الدوري والالتزام بالإجراءات الوقائية، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض وتقليل الخسائر الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن التحصين يمثل أحد أهم أدوات حماية الثروة الحيوانية، داعية جميع المربين إلى التعاون مع الفرق البيطرية وسرعة تحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة، مع إتاحة التواصل عبر الخط الساخن (19561) لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم الفني.

جدري الأغنام الجلد العقدي تحصين الماشية الزراعة

