أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما أُثير بشأن إعلان الحكومة حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، ومنح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة غدًا الخميس، إضافة إلى ما تم تداوله حول مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 29 مارس الجاري.

وأكد المركز الإعلامي في بيان رسمي أن ما يتم تداوله بشأن حظر حركة المواطنين غير صحيح، مشددًا على عدم صدور أي قرارات حكومية بهذا الشأن، وأن حركة المواطنين على الطرق العامة تسير بشكل طبيعي، مؤكدًا أن هذه الأخبار مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وبشأن منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة غدًا الخميس، أشار البيان إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، وأن الأخبار المتداولة غير صحيحة.

أما فيما يتعلق بمد فترة تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا، أوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، أفادتا أن الخبر يعود إلى عام 2020، مؤكدتين أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، ولم يتم إصدار أي قرارات بمد تعليق الدراسة.

وشددت الوزارتان على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقًا للخريطة الزمنية المقررة لكلٍ منها خلال العام الدراسي الحالي.

وناشد المركز الإعلامي المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة أن بعض مروجي الشائعات استخدموا شعارات مواقع إلكترونية وقنوات تليفزيونية، والتي نفت صحة ما يُنشر على لسانها.