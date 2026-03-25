إعلان

الحظر وتعليق الدراسة وإجازة للموظفين.. الحكومة تنفي 3 شائعات متداولة على "فيسبوك

كتب : محمد سامي

05:10 م 25/03/2026

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما أُثير بشأن إعلان الحكومة حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، ومنح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة غدًا الخميس، إضافة إلى ما تم تداوله حول مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 29 مارس الجاري.

وأكد المركز الإعلامي في بيان رسمي أن ما يتم تداوله بشأن حظر حركة المواطنين غير صحيح، مشددًا على عدم صدور أي قرارات حكومية بهذا الشأن، وأن حركة المواطنين على الطرق العامة تسير بشكل طبيعي، مؤكدًا أن هذه الأخبار مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وبشأن منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة غدًا الخميس، أشار البيان إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، وأن الأخبار المتداولة غير صحيحة.

أما فيما يتعلق بمد فترة تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا، أوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، أفادتا أن الخبر يعود إلى عام 2020، مؤكدتين أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، ولم يتم إصدار أي قرارات بمد تعليق الدراسة.

وشددت الوزارتان على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقًا للخريطة الزمنية المقررة لكلٍ منها خلال العام الدراسي الحالي.

وناشد المركز الإعلامي المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة أن بعض مروجي الشائعات استخدموا شعارات مواقع إلكترونية وقنوات تليفزيونية، والتي نفت صحة ما يُنشر على لسانها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معلومات الوزراء تعليق الدراسة منح إجازة الخميس

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

