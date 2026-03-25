طالبت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بحضور رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان، والالتقاء بالمعارضة؛ سواء في اللجنة العامة أو خلال الجلسة العامة، بما يضمن تعزيز الحوار السياسي داخل البرلمان.

وطالبت سعيد، خلال لقاء رئيس البرلمان المستشار هشام بدوي رؤساء الهيئات البرلمانية، ببث جلسات مجلس النواب، ولو في صورة مقتطفات، مشيرةً إلى أن رئيس المجلس علَّق على هذا الطلب بقوله "قريبًا".

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، استقبل اليوم الأربعاء، رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الاجتماع تناول الحديث عن الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وضرورة الوقوف صفًّا واحدًا خلف الرئيس السيسي في ظل التحديات الحالية، والتي تتطلب من الأحزاب والقوى السياسية تحمل المسؤولية والتعاطي معها.

وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب أن المنطقة تمر بظروف خاصة؛ قائلًا: وحدة الصف المصري أمر مهم وحيوي في مثل هذه الظروف، ونحن كحزب مستقبل وطن نقف خلف القيادة السياسية وندعمها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى عدد من الأمور التنظيمية والإدارية داخل المجلس؛ منها الجلسات العامة واجتماعات اللجان

وقال عبد الجواد: مجلس النواب يضع مصلحة المواطن نصب عينيه، وهناك الكثير من التشريعات والأدوات الرقابية التي تصب في صالح المواطن.

وأكد النائب أن اللقاء تطرق إلى ضرورة الحضور المكثف للنواب داخل الجلسات واجتماعات اللجان، مشيرًا إلى أنه سيتم التأكيد على الأعضاء بذلك خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تفعيل دور المجلس لأقصى درجة ممكنة والقيام بالدور المنوط به.

وأكد عبد الجواد أن حزب مستقبل وطن، يعي جيدًا متطلبات المواطن المصري خلال الفترة المقبلة، وسيعمل على تنفيذها تحت قبة البرلمان، حتى نصل إلى الهدف المرجو ونقوم بدورنا الرقابي والتشريعي على أكمل وجه؛ بما يضمن مناخًا أفضل للاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن عبد الجواد أن مستقبل وطن سيكون له دور بارز خلال الفترة المقبلة، وتم توجيه نواب الحزب للتقارب مع المواطنين؛ لتقديم حزمة من الخدمات، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

وكشف النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أنه ناقش تنظيم العمل داخل القاعة خلال الجلسات العامة، مع إعطاء الأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية في المناقشات، باعتبار أن كلماتهم تعبر عن رؤية الأحزاب.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن رئيس مجلس النواب شدد على ضرورة إتاحة مشروعات القوانين للأعضاء قبل عرضها على الجلسة العامة بوقت كافٍ، من أجل دراستها بشكل جيد.

وأوضح النائب أن رئيس مجلس النواب، أكد أن بابه مفتوح أمام جميع الأعضاء، مع إمكانية التواصل المباشر معه في حال وجود أية شكاوى أو مقترحات، لتعزيز كفاءة العمل البرلماني.

وأكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، عقد معه اجتماعًا منفردًا اليوم ضمن سلسلة لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية.

وأوضح وهدان أن الاجتماع استهدف تنسيق العمل تحت قبة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس شدد على أن مكتبه مفتوح للجميع، مشددًا على أنه سيتم فتح قنوات للتواصل مع مختلف الهيئات البرلمانية.

وأكد وهدان أن رئيس المجلس وعد بإتاحة فرصة أكبر للاطلاع على مشروعات القوانين والتشريعات قبل الجلسة العامة بوقت كافٍ.

وأوضح وهدان أنه تم التأكيد على أخذ رأي الأحزاب السياسية في الأجندة التشريعية المقبلة، والاطلاع على رأي الأحزاب السياسية المختلفة في عدد من الملفات، مضيفًا أن رئيس المجلس طالب الهيئات البرلمانية بتقديم مشروعات قوانين تفيد المجتمع خلال الفترة المقبلة.