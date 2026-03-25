

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي في تقرير أولي له عن شن موجة غارات جديدة تستهدف بنى تحتية إيرانية، مشيرا إلى أنها تقع في عمق العاصمة طهران.

جاء في بيان الجيش الإسرائيلي: " تقرير أولي بدأ الجيش الإسرائيلي موجة غارات تستهدف بنى تحتية تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في عمق طهران".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات قوية في شيراز بالقرب من ثاني أكبر المطارات في إيران.

أكد الإعلام الإيراني دوي انفجارات شرقي طهران وتضرر مبان سكنية ومدرسة جراء القصف.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم 25 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.