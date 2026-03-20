وجه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المطارات المصرية، مع تفعيل خطط الطوارئ وتوفير البدائل التشغيلية اللازمة للتعامل مع أي مستجدات، بما يضمن انتظام الحركة الجوية واستيعاب الكثافات المتزايدة.

وشدد على تكثيف تواجد فرق الدعم ومنسقي الصالات لتقديم المساندة للمسافرين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة داخل المطارات.

متابعة انتظام حركة السفر والوصول

جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم مطار القاهرة الدولي، لمتابعة انتظام حركة السفر والوصول، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وجاهزية المطار لاستيعاب الزيادة المتوقعة خلال إجازة العيد.

وشملت الجولة تفقد مبنى الرحلات الموسمية، في ضوء نقل تشغيل الرحلات الدولية لشركة إيركايرو إليه، حيث تابع الوزير كفاءة التشغيل وانسيابية الإجراءات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية وتحقيق سيولة تشغيلية أعلى.

كما شملت الجولة عددًا من مواقع العمل الحيوية داخل مبنى الركاب رقم (3)، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وسهولة حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول.

استقبال أكثر من 645 ألف راكب على متن نحو 6100 رحلة جوية

وفي السياق ذاته، كشفت مؤشرات التشغيل عن استعداد المطارات المصرية لاستقبال أكثر من 645 ألف راكب على متن نحو 6100 رحلة جوية خلال إجازة عيد الفطر، في ظل زيادة الإقبال على السفر إلى المقاصد السياحية.

ومن المتوقع أن يشهد مطار القاهرة الدولي تشغيل نحو 2505 رحلات لنقل قرابة 314 ألف راكب خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس، فيما يستقبل مطار الغردقة الدولي نحو 2306 رحلات لنقل حوالي 513 ألف راكب، ويشهد مطار شرم الشيخ الدولي تشغيل 542 رحلة لنقل قرابة 110 آلاف راكب.

تشغيل 242 رحلة عبر مطار الأقصر الدولي

كما يتوقع تشغيل 242 رحلة عبر مطار الأقصر الدولي لنقل نحو 26 ألف راكب، و192 رحلة من مطار أسوان الدولي لنقل قرابة 19 ألف راكب، إلى جانب 78 رحلة من مطار سفنكس الدولي لأكثر من 8 آلاف راكب، فيما يسجل مطار الإسكندرية الدولي نحو 233 رحلة جوية.

وأكد وزير الطيران أن المطارات المصرية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية وجاهزيتها الفنية، ضمن منظومة متكاملة تضمن انسيابية الحركة وتقديم خدمات عالية الجودة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي، ودعم قطاعي السياحة والسفر بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.