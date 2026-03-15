شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها؛ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع جاهزية قناة السويس وضمان استمرار الملاحة على مدار الساعة، كما أجري اتصالات هاتفية مع العديد من الأشقاء، وتكليفات مهمة من الدكتور مصطفى مدبولي لرؤساء الغرف الصناعية والتجارية.

السيسي يوجه برفع جاهزية قناة السويس وضمان استمرار الملاحة على مدار الساعة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

الرئيس السيسي لأمير قطر: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصري

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بأخيه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

الرئيس السيسي: مصر تدعم الإمارات مطلقاً في مواجهة التحديات الحالية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الرئيس السيسي لملك الأردن: أمن المملكة جزء من الأمن القومي المصري

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

عجلة الإنتاج لن تتوقف.. ماذا قال مدبولي لرؤساء الغرف الصناعية والتجارية؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والنائب عمرو أبو العيون، النائب الثاني لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، رئيس غرفة أسيوط، والمهندس محمود سرج، وكيل الاتحاد العام للصناعات المصرية.

نائب رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي وزارة المالية.

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لتأمين احتياجات مصر من المواد البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

1721 فرصة عمل متاحة في 8 محافظات| التخصصات والتقديم

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن إتاحة 1721 فرصة عمل بالتعاون مع 33 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 8 محافظات، مع فتح باب التقديم خلال شهر مارس 2026 الجاري.

