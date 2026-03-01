إعلان

وزير الدفاع يتفقد الجاهزية القتالية للمنطقة المركزية العسكرية ويشارك المقاتلين وجبة الإفطار

كتب : محمد سامي

05:04 م 01/03/2026
استمع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لعرض تقديمى تضمن أوجه التطوير والتحديث التى شهدتها المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية.

وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجاهزية والاستعداد القتالى لكافة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبحسب بيان، فقد تلى ذلك تفقد القائد العام للقوات المسلحة لنماذج من منظومة التطوير والجاهزية القتالية للدفاع الجوى والخدمات الطبية عكست الإستعداد القتالى للمنطقة المركزية العسكرية.

كما شارك عدداً من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية وقوات حرس الحدود والمظلات والصاعقة تناول وجبة الإفطار ، ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين ، مؤكداً على أهمية الإهتمام بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية ليظل رجال القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات للإهتمام بالفرد المقاتل بإعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة ، كما أوصى رجال القوات المسلحة بمواصلة البحث والإطلاع للإرتقاء بمستوى الوعى ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث فى ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة ومدى إرتباط ذلك بالأمن القومى المصرى .

وأعرب عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود للحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه.

