أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبول ٣٢٣ طالبًا وطالبة ضمن المنح الدراسية الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٥ ٢٠٢٦، تحت مسمى منحة المرحوم الدكتور علي مصيلحي التعليمية، وذلك في إطار التعاون مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، بما يعكس الحرص على تقديم الدعم المستمر لأبناء مصر المتفوقين، ودعم منظومة التعليم الأهلي في مصر.

وأتاحت المنحة الدراسة في عدد من التخصصات المختلفة التي تتناسب مع المجالات الأكثر احتياجًا داخل سوق العمل، وتشمل الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، السياحة والآثار، الفنون والتصميم، وذلك بعدد من الجامعات الأهلية، وهي جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية.

وتقدم للمنحة عدد ١٥٦٦ طالبًا وطالبة، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٦.

وتضمنت شروط الحصول على المنحة إعطاء أولوية للطلاب ذوي الاستحقاق الاجتماعي من أبناء المحافظات الأكثر احتياجًا، وكذلك الطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ومحدودي الدخل، كما اشترطت المنحة الحصول على مجموع يؤهل للقبول بما يعادل نسبة ٣ بالمائة أقل من الحد الأدنى للقبول بقطاع الكلية التابعة للجامعات الحكومية، وذلك وفقًا للتنسيق المعلن للجامعات الحكومية المناظرة في ذات العام.

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي اضغط هنا رابط سريع ومباشر.

هنا

اقرأ أيضاً:

رسميًا.. مد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 حتى الخميس المقبل

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

بعد أزمة تأخير.. صرف مستحقات معلمي الحصة بمنيا القمح عن شهر نوفمبر 2026