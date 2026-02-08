أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس يمثل خطرًا صحيًا جسيمًا، مشيرًا إلى أن هذه المستحضرات أدوية وصفية لا يجوز صرفها إلا بروشتة طبية وتحت متابعة مستمرة من الطبيب المعالج.

وقال رجائي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: "هيئة الدواء أطلقت حملة توعوية موسعة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا أن شراء هذه الحقن من خارج الصيدليات المرخصة أو عبر الإنترنت خطأ جسيم، لأن ذلك لا يضمن مصدرها أو المواد الفعالة بداخلها، ويُعرض المستخدم لمخاطر غير محسوبة.

وأضاف أن حقن التخسيس مستحضرات حديثة تؤثر على أجهزة حيوية في الجسم، موضحًا أنها تنظم الوزن من خلال التأثير على امتصاص الجلوكوز، وإحداث إحساس مبكر بالشبع، وإبطاء تفريغ المعدة، مع تأثيرات محتملة على القلب والتمثيل الغذائي، وأن خطورتها تكمن في عدم ملاءمتها لجميع الحالات.

وتابع أن تحديد الجرعات يختلف من شخص لآخر حسب الحالة الصحية والهرمونات والتحاليل الطبية، لافتًا إلى أن بعض المرضى يحتاجون إلى تدرج في الجرعات أو تعديلها، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا تحت إشراف طبي متخصص، محذرًا من أنها قد تمثل خطورة مضاعفة على مرضى السكري والغدة الدرقية.

وأشار رجائي إلى أن الصيدلية المرخصة هي الجهة الوحيدة الآمنة للحصول على أي دواء، مؤكدًا أن التعامل مع حقن التخسيس يجب أن يكون باعتبارها دواء له آثار جانبية محتملة، وأن الطبيب المعالج هو الوحيد القادر على تقييم مدى ملاءمتها لكل حالة.

وشدد مساعد رئيس هيئة الدواء على أن الحملة التوعوية تهدف إلى حماية المواطنين من المخاطر الصحية الناتجة عن الاستخدام العشوائي أو الشراء غير الآمن، مؤكدًا أن الوعي والالتزام بالإشراف الطبي هما السبيل الوحيد للاستفادة الآمنة من هذه المستحضرات، داعيًا المواطنين إلى تجنب التعامل مع المنصات غير الرسمية والاعتماد فقط على الصيدليات المرخصة والأطباء المتخصصين.