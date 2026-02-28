إعلان

الرئيس السيسي يؤكد لولي العهد السعودي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

كتب : أحمد عبدالمنعم

04:54 م 28/02/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضي المملكة الشقيقة.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس شدد خلال الاتصال على تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي ويزيد من خطورة الأوضاع في المنطقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن الرئيس جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر، مشدداً على أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، وأن استمرار التصعيد العسكري لن يجلب سوى المزيد من المعاناة لشعوب المنطقة ويقوض فرص التنمية.

من جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لموقف مصر الداعم للمملكة، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية إيران وأمريكا هجمات إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تتابع اوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
شئون عربية و دولية

مصر تتابع اوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
بدون مكياج.. ندى موسى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها
دراما و تليفزيون

بدون مكياج.. ندى موسى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها

أبرزهم مدرسة للفتيات.. ما المدن التي استهدفتها أمريكا وإسرائيل في إيران؟
شئون عربية و دولية

أبرزهم مدرسة للفتيات.. ما المدن التي استهدفتها أمريكا وإسرائيل في إيران؟

رويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري خلال الهجوم الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

رويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري خلال الهجوم الإسرائيلي
بعد استشهاد رغد.. حوار| كيرا يغنم: المشاركة في "صحاب الأرض" فرصة العمر
دراما و تليفزيون

بعد استشهاد رغد.. حوار| كيرا يغنم: المشاركة في "صحاب الأرض" فرصة العمر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق