أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، على إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضي المملكة الشقيقة.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس شدد خلال الاتصال على تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي ويزيد من خطورة الأوضاع في المنطقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن الرئيس جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر، مشدداً على أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، وأن استمرار التصعيد العسكري لن يجلب سوى المزيد من المعاناة لشعوب المنطقة ويقوض فرص التنمية.

من جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لموقف مصر الداعم للمملكة، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين.