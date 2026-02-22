كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة متابعة تحصيل إيجارات وحدات الإسكان البديل للعشوائيات بشكل منتظم، بهدف توجيه هذه الموارد إلى أعمال الصيانة والنظافة وضمان استدامة المرافق داخل تلك الوحدات.

أكد رجل الأعمال حمادة فاروق، أنه ما زال يعمل من 10 إلى 12 ساعة يوميًا حتى الآن رغم مسيرته الطويلة، مشيرًا إلى أن هذا الجهد المتواصل هو ما يصنع النجاح الحقيقي.

وقال فاروق خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إنه لا يرى وقتًا للراحة أو التوقف عن العمل، موضحًا أن هدفه الدائم هو الاستعداد للاستثمارات الجديدة التي تشغل تفكيره باستمرار.

هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، التيار السلفي في حوار حاد، كاشفًا عن أسباب العداء بينه وبينهم، ومؤكدًا أن الخلاف معهم ليس شخصيًا بل عقائدي يتعلق بتصورهم لذات الله وصفاته.

وقال كريمة خلال حواره عبر قناة "الشمس"، إن سبب العداء بينه وبين التيار السلفي يعود إلى موقفه من بعض التيارات التي يرى أنها خرجت عن صحيح منهج الإسلام.

حذر الدكتور حسام موافى، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العينى، مرضى السكرى من الانسياق وراء الاعتقاد الشائع بأن عسل النحل يعد علاجًا فعالًا لهم، مؤكدًا أن العسل يحتوى على سكريات مماثلة تمامًا لأى مصدر سكر آخر، ومشددًا على ضرورة التعامل معه بحساب ضمن السعرات الحرارية اليومية.

كشفت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الرئاسية بوزارة الصحة والسكان، عن آليات اختيار أنواع الأورام المستهدفة في المبادرات الصحية التي تطلقها الدولة، مؤكدة أن هذا الاختيار يعتمد بشكل أساسي على معدلات انتشارها بين المواطنين.

وقالت الدكتورة منى خليفة خلال حديثها لقناة "إكسترا نيوز"، إن الإحصائيات العلمية تشير إلى أن الأورام السرطانية الأكثر شيوعًا في مصر هي أورام الثدي والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، مما يستدعي تكثيف جهود الكشف المبكر عنها.