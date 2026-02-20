قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن الطبقة الوسطى في مصر تتلاشى، مشيرًا إلى خطورة هذا التراجع على العملية السياسية، كون هذه الطبقة تشكل العمود الفقري للمشاركة في الانتخابات واستقرار الدولة، موضحًا أن عزوف هذه الفئة عن الانخراط في الحياة السياسية يشكل خطرًا كبيرًا قد يؤدي إلى فراغ سياسي يتم شغله من قبل كتل أخرى، مما ينعكس سلبًا على مستقبل البلد.

سبب تراجع مشاركة المواطنين في الانتخابات.. ضياء داود يكشف التفاصيل

وأكد "داود" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن المواطن المصري أذكى من أن يتم تضليله، وأن عزوفه عن المشاركة يعكس غضبًا دفينًا وصمتًا حذرًا رغم معرفة المواطن المصري جيدًا لحدود الأمن القومي المصري واصطفافه خلف القيادة السياسية في مواجهة أي خطر قد يمس الوطن، لكنه وبالرغم من هذا فأن ظاهرة عزوفه عن المشاركة إن لم يتم التعامل معها قد تؤدي إلى الإحباط والانصراف عن العمل السياسي بشكل أوسع.

وأشار "النائب" إلى تجربته الطويلة في الانخراط بالعملية السياسية على مدار أكثر من 40 عامًا، منذ شبابه وحتى الآن، مؤكدًا أن المشاركة في السياسة هدفها خدمة مصر وبناء مستقبل أفضل، وأن هذا الحلم هو حلم كل المصريين، وليس حلمًا شخصيًا.

ما هي أهم الملفات الاقتصادية والسياسية للحكومة خلال الفترة المقبلة؟

ولفت "ضياء داود" إلى أن أكبر الملفات التي تواجه الحكومة في الفترة المقبلة تتمثل في 3 محاور رئيسية: الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح السياسي، وإدارة آثار التشريعات على المواطنين، مشيرًا إلى أن ملفات مثل: قانون الإيجار القديم، المعاشات، وتقنين أوضاع الأراضي تشكل جزءًا من فسيفساء الإصلاح التي يجب أن تتناولها أي حكومة تهتم بحياة المواطنين وتحقيق الاستقرار الوطني.

وأكد النائب ضياء الدين داود، أن معالجة هذه الملفات تتطلب اهتمامًا متوازنًا بين الجانب الاقتصادي والسياسي، بما يضمن الحفاظ على الطبقة الوسطى، وتحفيز المشاركة السياسية، وتحقيق التنمية الشاملة التي ينشدها المصريون.

