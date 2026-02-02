قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن العلاقات الإيجارية القديمة بدأت تنتهي بطبيعتها مع تعاقب الأجيال، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير استهدف تعديل القيم الإيجارية دون غلو أو شطط.

أضاف مغاوري خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" أن الحديث حول "القيمة السوقية" أحدث خللاً في التقسيم الجغرافي للمحافظات، مؤكدًا أن ربط الإيجار بالمنطقة أظهر تناقضات جعلت المناطق الاقتصادية أغلى من المميزة في بعض التقارير الصادرة مؤخرًا.

تابع البرلماني أن مضاعفة القيم الإيجارية بما يفوق قدرة الساكن قد تؤدي لطرد المستأجر خلال 3 أشهر فقط حال العجز عن السداد، مشيرًا إلى أن مهلة الـ7 سنوات تصبح بلا معنى أمام هذا الواقع.

من جانبه أكد النائب بسام الصواف أن التطبيق سيواجه إشكاليات كبيرة، موضحًا ضرورة التفريق بين الحالات التي غيرت نشاط الوحدة، وبين المستأجرين الفعليين الملتزمين بالقانون وشروط التعاقد الأصلية.

أشار الصواف إلى أهمية الاعتماد على إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مطالبًا ببحث أحوال المستفيدين من معاشات "تكافل وكرامة" ومحدودي الدخل لضمان حمايتهم من التشرد عند تنفيذ القانون الجديد.