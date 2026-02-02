إعلان

مغاوري يكشف ثغرات تقسيم المناطق في "الإيجار القديم".. والصواف: التطبيق سيواجه إشكاليات

كتب- حسن مرسي:

01:03 ص 02/02/2026

عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن العلاقات الإيجارية القديمة بدأت تنتهي بطبيعتها مع تعاقب الأجيال، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير استهدف تعديل القيم الإيجارية دون غلو أو شطط.

أضاف مغاوري خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" أن الحديث حول "القيمة السوقية" أحدث خللاً في التقسيم الجغرافي للمحافظات، مؤكدًا أن ربط الإيجار بالمنطقة أظهر تناقضات جعلت المناطق الاقتصادية أغلى من المميزة في بعض التقارير الصادرة مؤخرًا.

تابع البرلماني أن مضاعفة القيم الإيجارية بما يفوق قدرة الساكن قد تؤدي لطرد المستأجر خلال 3 أشهر فقط حال العجز عن السداد، مشيرًا إلى أن مهلة الـ7 سنوات تصبح بلا معنى أمام هذا الواقع.

من جانبه أكد النائب بسام الصواف أن التطبيق سيواجه إشكاليات كبيرة، موضحًا ضرورة التفريق بين الحالات التي غيرت نشاط الوحدة، وبين المستأجرين الفعليين الملتزمين بالقانون وشروط التعاقد الأصلية.

أشار الصواف إلى أهمية الاعتماد على إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مطالبًا ببحث أحوال المستفيدين من معاشات "تكافل وكرامة" ومحدودي الدخل لضمان حمايتهم من التشرد عند تنفيذ القانون الجديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاطف مغاوري الإيجار القديم عمرو أديب الحكاية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أخبار السيارات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد تحذير أمريكي.. مسؤول إيراني: لا خطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز
غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
حوادث وقضايا

غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
حدث بالفن| عمرو سعد يعتزل الدراما وأزمة هاني مهنا وحجب لعبة شهيرة بسبب
زووم

حدث بالفن| عمرو سعد يعتزل الدراما وأزمة هاني مهنا وحجب لعبة شهيرة بسبب
بعد حظرها في عدة دول.. ماذا قالت شركة "Roblox" عن سلامة الأطفال؟
أخبار و تقارير

بعد حظرها في عدة دول.. ماذا قالت شركة "Roblox" عن سلامة الأطفال؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"