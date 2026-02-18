أعلنت غرفة شركات السياحة تلقيها إخطارًا من الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار، يفيد بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجانًا للوافدين جوًا إلى مطاري الأقصر وأسوان، وذلك خلال موسمي صيف 2026 و2027، في الفترة من مايو وحتى نهاية أكتوبر، وبذات الضوابط المعمول بها حاليًا.

تمديد التأشيرة الترانزيت 96 ساعة حتى أبريل 2027

كما وافق مجلس الوزراء على مد العمل بالتأشيرة الترانزيت المجانية لمدة 96 ساعة لعام إضافي، لينتهي العمل بها في أبريل 2027، وبنفس الضوابط المطبقة على شركات الطيران المصرية، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

ما سبب مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجانًا للوافدين؟

ويأتي هذا الإجراء في سياق دعم السياحة الوافدة وتشجيع السائحين على الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة، بما يسهم في زيادة العائدات السياحية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وأكدت الحكومة أن الخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز السياحة الثقافية والتراثية في محافظتي الأقصر وأسوان، اللتين تُعدان من أبرز الوجهات السياحية في مصر، لما تتمتعان به من مقومات فريدة تجمع بين التاريخ العريق والمناظر الطبيعية الخلابة.

وجاء القرار أيضًا لدعم الحركة السياحية الوافدة خلال الموسم الصيفي، الذي يشهد عادة انخفاضًا في الإقبال على الأقصر وأسوان بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث تستهدف هذه التسهيلات دفع وتنشيط الحركة السياحية خلال أشهر الصيف.

هل رفعت مصر رسوم تأشيرة الدخول؟ رد حاسم من "السياحة"

ونفت وزارة السياحة والآثار ، في سياق متصل مؤخرًا، ما تردد بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية بزيادة الرسوم، وأن ما جرى هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة ضمن تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025، دون تطبيق أي زيادات فعلية في الوقت الحالي.

