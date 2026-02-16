تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

القومي للأجور: اجتماع مرتقب لمناقشة زيادة المرتبات في القطاع الخاص

أكد الدكتور علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك اجتماعًا مرتقبًا مع الحكومة لمناقشة زيادة الأجور في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يسير مع الحكومة في هذا الملف، وأن أي زيادة ستُناقش بشكل مشترك لضمان قدرتها على التنفيذ.

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات

كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استعدادات مكثفة لتأمين واستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف المقبل بلا انقطاعات.

وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الشبكة القومية للكهرباء نجحت في تحمل أحمال كهربائية غير مسبوقة الصيف الماضي، وأن الصيف المقبل سيشهد استقرارًا كاملاً في التيار الكهربائي دون أي انقطاعات.

الصحة: 3 مليارات جنيه لتسريع العمليات الحرجة ودعم غير القادرين على العلاج

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية خصصت جزءًا كبيرًا لدعم المنظومة الصحية بشكل غير مسبوق، سواء من خلال التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، أو دعم العلاج على نفقة الدولة، أو القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، في خطوة تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لقطاع الصحة.

عماد الدين حسين: نجاح حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مرهون بضبط الأسواق

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن القرارات الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكلفة 40.3 مليار جنيه تعكس استجابة مباشرة للضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أحمد موسى: مرتبات الصحفيين من أقل الأجور في مصر والبدلات رمزية

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تدني الأجور في الوسط الصحفي، مشيرًا إلى أن مرتبات الصحفيين تُعد من أقل الأجور في مصر، معقبًا: "الوضع صعب جدًا حتى في مؤسسات كبرى مثل الأهرام".

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مرتبات الصحفيين لا تتناسب مع الجهد المبذول، موضحًا أن البدلات الممنوحة مثل بدل اللبس والمراجع والتكنولوجيا أصبحت رمزية وغير كافية، ووصفها بأنها "حاجة تضحك"، مؤكدًا أن هذا الوضع يؤثر على استقرار المهنة وجاذبيتها.

التضامن توضح كيفية التأكد من استحقاق المواطن للدعم

أكد الدكتور أحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أن ملف الحماية الاجتماعية في مصر يخضع مباشرة لإشراف ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نفسه نص على الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، مما يجعل هذا الملف محميًا دستوريًا ولا يقبل أي تراجع أو تشكيك من أي مشكك أو مغرض.