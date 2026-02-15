إعلان

رئيس الوزراء: توسع التأمين الصحي الشامل ليشمل 12 محافظة واستدامة التمويل أولوية الحكومة

كتب : أحمد الجندي

03:21 م 15/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل أكبر عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية كانت ستضم 5 محافظات؛ لكن تم إضافة 6 محافظات جديدة، ليصبح العدد الإجمالي 12 محافظة ضمن المنظومة.

وأضاف رئيس الوزراء أن وزير الصحة يتابع المراحل القادمة، مؤكدًا أن التحدي الأكبر يكمن في استدامة الإنفاق الحكومي على هذه المنظومة، وأنه تتم دراسة آليات لضمان استمرارية التمويل وتوفير المخصصات بشكل مستدام.

وأوضح مدبولي أن محافظة المنيا تضم 7 ملايين نسمة، والإسكندرية 6 ملايين، وسيتم دمجهما في المنظومة، كل محافظة لوحدها مؤكدًا أن هذا التوسع يضمن تغطية صحية أوسع ويعزز استدامة الخدمات الصحية للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية

التضامن: توزيع 60 مليون وجبة خلال شهر رمضان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التأمين الصحي الشامل محافظة المنيا حزمة الحماية الاجتماعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قتله على 5 جنيهات".. مٌرافعة النيابة في قضية "طفل المهندسين"
حوادث وقضايا

"قتله على 5 جنيهات".. مٌرافعة النيابة في قضية "طفل المهندسين"
النيابة في محاكمة المتهم بقتل زوجته في بورسعيد :"إصابات وحشية أظهرت عظامها"
أخبار المحافظات

النيابة في محاكمة المتهم بقتل زوجته في بورسعيد :"إصابات وحشية أظهرت عظامها"
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي.. ما موقف إمام عاشور؟
رياضة عربية وعالمية

توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي.. ما موقف إمام عاشور؟
مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات
أخبار مصر

مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق