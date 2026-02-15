قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل أكبر عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية كانت ستضم 5 محافظات؛ لكن تم إضافة 6 محافظات جديدة، ليصبح العدد الإجمالي 12 محافظة ضمن المنظومة.

وأضاف رئيس الوزراء أن وزير الصحة يتابع المراحل القادمة، مؤكدًا أن التحدي الأكبر يكمن في استدامة الإنفاق الحكومي على هذه المنظومة، وأنه تتم دراسة آليات لضمان استمرارية التمويل وتوفير المخصصات بشكل مستدام.

وأوضح مدبولي أن محافظة المنيا تضم 7 ملايين نسمة، والإسكندرية 6 ملايين، وسيتم دمجهما في المنظومة، كل محافظة لوحدها مؤكدًا أن هذا التوسع يضمن تغطية صحية أوسع ويعزز استدامة الخدمات الصحية للمواطنين.

