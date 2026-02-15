كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف أنشطة المرحلة الثانية من مشروع "برنامج إدارة مياه دلتا النيل" والجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ .

واستعرض الاجتماع أنشطة المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتمثل في تحسين إدارة المياه في مناطق محددة بمحافظات "الإسماعيلية والدقهلية والشرقية"؛ بهدف تحسين تشغيل وصيانة البنية التحتية للري، وتطوير قياس الاحتياجات المائية في قطاع الزراعة، وجمع البيانات، والنمذجة، وتقييم أثر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وبناء القدرات والتدريب للعاملين في وزارة الموارد المائية والري .

وأشار سويلم إلى أن أنشطة المشروع تتكامل مع أنشطة وسياسات الوزارة في مجال تأهيل وصيانة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومنشآت مائية، وتطوير أدوات قياس المناسيب والتصرفات لتطوير عملية توزيع المياه، وإعداد وتطوير قواعد بيانات لمختلف مجالات العمل بالوزارة، والاعتماد على النماذج الرياضية والأدوات التكنولوجية الحديثة في إدارة المياه .

ووجه سويلم بقيام مصلحة الري ووحدة متابعة المشروعات بإعداد رؤية متكاملة حيال ملف عملية تطوير توزيع المياه؛ بدءًا من نهر النيل وحتى مستوى المسقى، لتكون الإطار الحاكم في التعامل مع عملية إدارة مياه دلتا النيل، وكذلك تحديد الأنشطة الجارية أو المطلوبة مستقبلًا ضمن المشروعات الممولة محليًّا أو دوليًّا لتطوير عملية توزيع المياه .

وجه الوزير بقيام قطاع الإدارة الاستراتيجية ووحدة متابعة المشروعات بإعداد رؤية متكاملة حيال ملف إدارة الأصول (منشآت- محطات رفع..)، وكذا تحديد الأنشطة الجارية حاليًّا أو المطلوبة مستقبليًّا ضمن المشروعات الممولة محليًّا أو دوليًّا، والإفادة بالتصور المطلوب من عملية تحديث خطط إدارة الموارد المائية بالمحافظات، وإعداد نماذج للبيانات المطلوب استيفاؤها ضمن تلك الخطط .

اقرأ أيضًا:

اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة