أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، مع اقتراب شهر رمضان 2026، صرف منتجات "ياميش رمضان" ضمن قائمة سلع فارق نقاط الخبز، وذلك عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

ويتيح هذا النظام لكل مستفيد استبدال ما يوفره من نقاط نتيجة ترشيد استهلاك الخبز المدعم بسلع غذائية متنوعة، تشمل في موسم رمضان بعض منتجات الياميش والسلع المرتبطة بالشهر الكريم، بما يخفف العبء عن الأسر ويوفر احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وأعلنت وزارة التموين، في إطار استعداداتها لاستقبال رمضان، مواعيد تشغيل المخابز البلدية لعام 2026، إذ يبدأ عمل بعض المخابز من الساعة 7 صباحًا، فيما تبدأ أخرى من الساعة 8 صباحًا، حسب طبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية.

وتنتهي بعض المخابز من العمل في الساعة 5 مساءً، بينما تستمر أخرى في التشغيل خلال الفترة المسائية حتى الساعة 9 مساءً، وفق خطة كل مديرية تموين لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتخفيف الزحام على المخابز وضمان انتظام صرف الخبز المدعم طوال اليوم، مع منح المواطنين مرونة أكبر في الحصول على احتياجاتهم من الخبز والسلع التموينية والرمضانية.

ويُذكر أن نظام نقاط الخبز يمنح صاحب البطاقة نقاطًا مقابل كل رغيف خبز لا يتم صرفه، يمكن استبدالها بسلع غذائية متنوعة دون أي تكلفة إضافية.

اقرأ أيضًا:

حالة عدم استقرار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

5 أيام تقلبات جوية.. أتربة وارتفاع حرارة يعقبه انخفاض مفاجئ