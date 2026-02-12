كثفت وزارة الأوقاف جهودها في افتتاح وفرش بيوت الله؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفي إطار خطتها المتكاملة لتهيئة المساجد لأداء الشعائر في أجواءٍ إيمانيةٍ تليق بقدسية الشهر الفضيل، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن العناية بعمارة بيوت الله مبنًى ومعنًى.

في جانب الفرش، أعلنت الوزارة أنه تم فرش 719 مسجدًا، بإجمالي كمية سجاد بلغت 251,265 مترًا مربعًا، وذلك خلال الفترة من 20/1/2026 حتى 12/2/2026، بما يسهم في توفير بيئة مهيأة للمصلين، ويحقق أعلى درجات الراحة والنظافة داخل المساجد.

وفي جانب الافتتاحات، بلغ إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد خلال الفترة نفسها 277 مسجدًا، منها 35 مسجدًا إنشاءً جديدًا، و194 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و48 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله والتوسع في نشر الرسالة الدعوية الوسطية.

وتأتي هذه الجهود المكثفة تأكيدًا لحرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد المساجد، واستعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، بما يعكس عناية الدولة ببيوت الله، ويجسد رسالة الوزارة في خدمة الدين والوطن.

اقرأ أيضًا:

توجيهات الرئيس وحال المواطن.. ماذا قال مدبولي في أول مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة؟

رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح وحدات للإيجار دعمًا لغير القادرين