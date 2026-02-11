إعلان

على رأسها الصين.. مصر والسعودية تتفقان على إطلاق برامج سياحية مشتركة للأسواق البعيدة

كتب : أحمد العش

04:08 م 11/02/2026 تعديل في 04:37 م
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، لقاءً مع أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية؛ لبحث فتح آفاق للتعاون السياحي بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال زيارته الحالية لدولة الكويت لحضور الاجتماع ال 52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ولاسيما السياحة، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المستمر بين وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة السياحة السعودية لدعم وتنمية القطاع السياحي.

وأشاروا إلى أن حركة السياحة البينية بين مصر والمملكة العربية السعودية تشهد ازدهارًا ملحوظًا، سواء من حيث أعداد السائحين أو حجم الإنفاق السياحي؛ إذ ناقشا آليات التعاون التي من شأنها دعم واستدامة هذا النمو خلال المرحلة المقبلة.

واتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مسؤولي هيئات التنشيط السياحي في الوزارتين بالتعاون مع شركات السياحة المصرية والسعودية؛ بهدف إعداد برامج سياحية مشتركة تستهدف السائحين من الأسواق البعيدة، وعلى رأسها السوق الصيني، على أن يعمل هذا الفريق في إطار البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه بين الوزارتين في نوفمبر الماضي لتعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة.

ويذكر أنه حضر اللقاء كل من: السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بدولة الكويت، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والمستشار محمد عبدالحليم من السفارة المصرية بالكويت.

