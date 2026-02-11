افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة "حلوان سابقًا"، فعاليات ملتقى ومؤتمر ومعرض مشروع البكالوريوس (1) للفصل الدراسي الأول لطلاب قسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية – جامعة العاصمة حلوان سابقًا، تحت عنوان: "صناعة الغزل والنسيج... بين أصالة الماضي وإبداع الحاضر ومتطلبات المستقبل".

جاء المؤتمر تحت إشراف الدكتور شريف حسن، عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة إيمان أبو طالب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتورة نهلة عبدالمحسن وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

شرف المؤتمر بالحضور الدكتورة سلوى الغريب، الأمين الأسبق للمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور طارق الخضيري مستشار رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة حلوان سابقًا "أن ما شاهدته اليوم من إبداعات طلاب قسم الغزل والنسيج يعكس صورة مشرفة للجامعة ودورها في إعداد أجيال قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. لقد أثبت الطلاب أن التصميم والفن ليسا مجرد أدوات جمالية، بل هما قوة اقتصادية قادرة على دفع عجلة التنمية، وأؤكد أن الجامعة ستظل دائمًا داعمة للتواصل مع الأسواق المختلفة، ودراسة سيكولوجية المستهلك وظروفه الاقتصادية والاجتماعية، حتى نتمكن من تقديم منتجات تلبي احتياجاته وتواكب تطلعاته. لأن التعليم وتنمية الموهبة أساس بناء الطالب المبدع، ونحن ملتزمون بتعزيز هذا الدور بما يخدم الوطن ويحقق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور شريف حسن، عميد كلية الفنون التطبيقية، إن قسم الغزل والنسيج يمثل أحد الأعمدة الأساسية في تطوير الصناعة المصرية، ودور أعضاء هيئة التدريس لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في مراكز الإنتاج لإيجاد حلول عملية لمشكلات الصناعة، إن التصميم والتكنولوجيا الحديثة هما مفتاح تطوير المنتج المصري ليكون قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية، ونحن نعمل على أن يكون القسم العلمي منصة للتكامل بين الفكر الأكاديمي والخبرة الصناعية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر في مجال الغزل والنسيج.

وفي كلمة الدكتور طارق عبد الرحمن أحمد، رئيس قسم الغزل والنسيج، تناول أهمية هذه الصناعة العريقة التي شكلت هوية الحضارات وأسهمت في تطورها الاقتصادي والثقافي، مؤكداً أن الغزل والنسيج لم يعد صناعة تقليدية، بل أصبح مجالاً متكاملاً يجمع بين الإبداع والعلم والتكنولوجيا، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية.

شهد المؤتمر حضور نخبة من الأساتذة ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية، إلى جانب شركاء الصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال، مثل شركات: مارديني، جيد تكستايل، الجيزة، النيل، نول، المحلة، الشوربجي، مصر حلوان، إضافة إلى المراكز البحثية مثل المركز القومي للبحوث ومعهد بحوث القطن، والشركاء الأكاديميين من جامعات مصر الدولية ودمنهور وبدر الخاصة، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني مثل مجموعة Gs، مجموعة إثمار، نقابة مصممي الفنون التطبيقية، ونقابة المهندسين المصرية.

