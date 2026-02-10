كتبت -داليا الظنيني:

أعلن عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، عن تشديد الرقابة على كافة حلقات تداول السلع الغذائية في الأسواق، مؤكداً أن الاستراتيجية الحالية للوزارة ترتكز على ضخ كميات كبيرة من المعروض لضمان استقرار الأسعار ومواجهة أي محاولات للاحتكار.

وقال عبد النعيم، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معرض "أهلاً رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات (أرض المعارض) يضم حالياً 120 عارضاً، ويوفر تشكيلة واسعة من السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والدواجن، مشيراً إلى أن سعر كيلو الدواجن المجمدة داخل المعرض يبلغ 100 جنيه فقط للكيلو.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن هناك التزاماً تاماً بمعايير الجودة المرتفعة لكافة المنتجات المعروضة، موضحاً أن انخفاض الأسعار يعود إلى تنازل العارضين والمنتجين عن جزء كبير من هامش الربح الخاص بهم كنوع من المسؤولية الاجتماعية، وهو ما يصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر.

وأوضح أن الوزارة تضع المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأحياء الشعبية على رأس أولوياتها عند إقامة المعارض، لضمان وصول الدعم والسلع المخفضة لمستحقيها، لافتاً إلى أن الدولة تتبنى خطة للتوسع في "أسواق اليوم الواحد" بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منافذ بيع مباشرة وقريبة من المواطنين.

وذكر أن لجان الرقابة تتابع بدقة حركة البيع والشراء لضمان عدم التلاعب بالأسعار المعلنة، معتبراً أن زيادة وتنوع المنافذ هو السلاح الأقوى لضبط إيقاع السوق وتوفير احتياجات الأسر المصرية بأسعار عادلة.