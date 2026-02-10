كتب - محمد سامي:

شارك النائبان محمد سامي شهدة وخالد عبد الرحمن مشهور في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إذ أدليا بأصواتهما في التصويت على التعديل الوزاري الجديد للحكومة، وذلك على الرغم من صدور حكم من محكمة النقض أمس ببطلان عضويتهما.

وأوضحت مصادر برلمانية لمصراوي أن النائبين لا يزالان يمارسان مهامهما البرلمانية بشكل طبيعي، وأن عضويتهما مستمرة دون اتخاذ أي إجراءات رسمية حتى الآن بشأن الحكم القضائي.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته الطارئة اليوم، على التعديل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وأمس، قضت محكمة النقض، ببطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 على المقعدين الفرديين بدائرة منيا القمح، والتي أُعلن فيها فوز كل من محمد سامي علي السيد، وشهرته محمد شهدة، وخالد عبد الرحمن عبد الله، وشهرته خالد مشهور، من الجولة الأولى.