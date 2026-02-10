كشف اللواء ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، تفاصيل الفتح الجزئي للطريق الدائري الإقليمي قبل شهر رمضان المبارك.

وقال "عبدالحميد"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، إنه سيتم فتح الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من الزراعي وحتى الباجور بطول يصل إلى 17 كم، وسيتم تسيير حركة المرور بالكامل في الاتجاهين.

وأضاف نائب وزير النقل للنقل البري، أن لجنة مشتركة من إدارة المرور وهيئة الطرق والكباري والجهات المختصة، ستُجري غدًا الأربعاء معاينة على الطبيعة لتفاصيل انتهاء الأعمال في المسافة المحددة.

وأشار إلى أن اللجنة ستتولى متابعة الانتهاء من كل العلامات الإرشادية ووسائل التأمين المختلفة وباقي التفاصيل الخاصة بعملية التشغيل، يعقبها بدء تشغيل الطريق في هذه المسافة.