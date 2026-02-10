استقبل مجلس النواب كتابَ رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديل وزاري، تضمن إسناد حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المهندس رأفت هندي.

ونستعرض أبرز المعلومات عن وزير الاتصالات الجديد:

المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، الشهير برأفت هندي، من مواليد عام 1965، ويتمتع بخبرة مهنية تتجاوز 30 عامًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ خصوصًا في تصميم وتنفيذ الحلول الاستراتيجية والتقنية لمشروعات البنية التحتية على المستويين الوطني والدولي.

وشغل هندي منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وتولى رئاسة قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بالوزارة، إلى جانب رئاسته قطاع الأمانة العامة منذ منتصف يوليو 2018.

ويُعد من القيادات البارزة في ملف تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر؛ حيث أسس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006، والذي نجح في تنفيذ أكثر من 100 مشروع قومي، من أبرزها:

- مشروع البنية التحتية للقرية الذكية

- شبكة الجامعات المصرية

- أول نظام لكروت الدفع الإلكترونية في مصر

ونجح هندي في بناء علاقات تعاون قوية مع العديد من الجهات الحكومية؛ بما أسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق أهدافها، إلى جانب قدرته على تأسيس فرق عمل عالية الكفاءة مع التركيز على دعم الابتكار.

وتولى هندي مسؤولية تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي من خلال إعداد السياسات العامة، والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج القومية في هذا المجال. وأسهم في اقتراح التشريعات والسياسات المنظمة لملف الهوية الرقمية، ووضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة.

وشملت مهامه الإشراف على مشروعات مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والشبكات القومية، إلى جانب التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لإدارة محفظة مشروعات البنية التحتية؛ بما يتيح فرصًا أكبر للشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأشرف هندي على جهود توطين تكنولوجيات البنية التحتية الحديثة؛ خصوصًا شبكات الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، بما يدعم استدامة تطوير النظم الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الدولة.