ياسر جلال عن مخاطر الإنترنت على الأطفال: امنعوا البلا قبل وقوعه



كتب- نشأت علي:

شدد النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، على ضرورة الانتقال من رد الفعل إلى الاستباقية في التعامل مع كل الملفات والقضايا؛ وبينها تأثير الإنترنت على الأطفال، قائلًا: "لازم ننتقل لمرحلة إننا نمنع البلا قبل وقوعه".

وانتقد جلال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، غياب التمثيل المناسب في جلسة اليوم، أثناء مناقشة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وأشار النائب إلى أن مواجهة تأثير السوشيال ميديا على الأطفال لا يقف عند الحكومة فقط؛ ولكن الأسرة أيضًا عليها دور كبير في هذا الأمر.

وشدد ياسر جلال على أهمية العمل على إدراج المواطنة الرقمية ضمن المناهج التعليمية في المدارس، فضلًا عن ضرورة مواجهة التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي.

وأشار جلال إلى أن مناقشة مجلس الشيوخ ملف تنظيم استخدام الأطفال الإنترنت، الهدف منها حماية أطفالنا، وليس عزلهم، قائلًا: "التنظيم لا يعني التقييد في التطور".