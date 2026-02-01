إعلان

التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ26 بمركز سقارة اليوم

كتب : محمد نصار

12:37 م 01/02/2026

وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الـ26 من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2025/2026، اليوم الأحد 1/2/2026 والتي تستمر حتى 5/2/2026.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، في بيان اليوم، أن مركز سقارة سيشهد هذا الأسبوع تنفيذ برامجه وأنشطته التدريبية، بإجمالي 5 برامج وأنشطة تدريبية، وبمشاركة 450 متدربًا ومستفيدًا، وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، وبناء القدرات القيادية والفنية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي.

من جانبه، قال الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز بسقارة، إن فعاليات الأسبوع الجاري تشمل برنامج إعداد رئيس قرية - النسخة الرابعة، وبرنامج تأهيل وإعداد مدير عام - النسخة الثانية، وبرنامج الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية، والدورة التأهيلية للعاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة (إعداد رئيس حي - إعداد مدير عام).

