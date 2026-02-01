إعلان

مجلس الشيوخ يحيل عددا من اقتراحات النواب للحكومة

كتب : نشأت علي

11:34 ص 01/02/2026

المستشار عصام الدين فريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات النواب إلي الحكومة.

وتضمنت الإحالة تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة ولاء هرماس، بشأن تقييد منصة روبلوكس لحماية القيم الأخلاقية والتربوية للنشء، والنائب محمد رزق بشأن إلزام جميع المدارس بتركيب كاميرات مراقبة تغطي جميع أنحاء المدرسة بالكامل، وكذلك طلب النائب سلامة الرقيعي، بشأن إنشاء مدارس وأجنحة وإحلال وتجديد في نطاق مركز بئر العبد - محافظة شمال سيناء.

كما أحال مجلس الشيوخ، تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة هند جوزيف أمين شحاتة، بشأن تفعيل قرارات تطوير مستشفى القوصية المركزي - محافظة أسيوط، والنائب باسل محمد عادل، بشأن ورفع كفاءة مستشفى قرية الروضة مركز فاقوس محافظة الشرقية وتحويلها إلى وحدة طب أسرة مطورة وإنشاء وحدة إسعاف بها مع توفير سيارة إسعاف.


كما أحال الشيوخ طلب النائبة زينب فهيم، بشأن توفير جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى فاقوس المركزي، وكذلك تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محسن البطران بشأن توفير مستلزمات الإنتاج أسمدة - تقاوي - مبيدات بأسعار تتناسب مع المزارعين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار عصام فريد مجلس الشيوخ الحكومة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول
أخبار مصر

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول
"الحكام في مصر مدلعينك".. شوبير يفتح النار على مدرب بيراميدز
رياضة محلية

"الحكام في مصر مدلعينك".. شوبير يفتح النار على مدرب بيراميدز
البنك المركزي يطلق قبول المدفوعات اللاتلامسية عبر "الموبايل والتابلت" لأول
أخبار البنوك

البنك المركزي يطلق قبول المدفوعات اللاتلامسية عبر "الموبايل والتابلت" لأول
انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
اقتصاد

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
بعد فتح معبر رفح.. حكومة غزة: نحو 80 ألف فلسطيني يرغبون بالعودة للقطاع
شئون عربية و دولية

بعد فتح معبر رفح.. حكومة غزة: نحو 80 ألف فلسطيني يرغبون بالعودة للقطاع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. انطلاق مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية حقوق المرأة"
زاد 110 جنيهات.. سعر الذهب يقفز مجددا
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة