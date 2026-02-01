إعلان

السكة الحديد: إتاحة الحجز على الخدمة الجديدة "القاهرة - أسوان" عبر شبابيك التذاكر

كتب : محمد نصار

11:13 ص 01/02/2026
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر (1)
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر (3)

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الحجز على الخدمة الجديدة (نوم/ VIP PREMIUM) بين (القاهرة/ أسوان) والعكس من خلال شبابيك التذاكر.

وكانت أعلنت الهيئة عن تشغيل 2 قطار بعربات (نوم/ Premium) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7/2/2026، حيث تقرر تشغيل قطار 1090 بعربات مختلطة (نوم/ VIP PREMIUM) من القاهرة إلى أسوان على أن يعمل أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع يقوم من محطة القاهرة الساعة 22.40 يصل لمحطة أسوان الساعة 10.10 صباح اليوم التالي، وكذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/2/2026 تشغيل قطار 1091 بعربات مختلطة (نوم/ VIP PREMIUM) من أسوان إلى القاهرة على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويقوم من محطة أسوان الساعة 16.50 يصل لمحطة القاهرة الساعة 04.50 صباح اليوم التالي طبقًا للجداول المرفقة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسوان قطار

