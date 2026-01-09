إعلان

المنتج تحمل خسائر فادحة.. الشعبة: أسعار الدواجن انخفضت 4 أشهر تحت التكلفة

كتب : حسن مرسي

08:52 م 09/01/2026

أسعار الدواجن

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الخطاب العام يتجاهل جانبًا مهمًا في سوق الدواجن، مشيرًا إلى أن الجميع يتحدث عن ارتفاع الأسعار، بينما لا يُسمع أحد عندما تنخفض، على الرغم من أن ضبط الأسعار هو ما يضمن استمرار الإنتاج.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الشمس"، إن أسعار الدواجن ظلت منخفضة لمدة 4 أشهر، موضحاً أنها كانت في المزرعة تتراوح بين 53 و57 جنيهاً، وهي أسعار "غير عادلة للمنتج".

وأضاف الدكتور عبدالعزيز السيد أن المنتجين تحملوا خلال تلك الفترة خسائر فادحة، لافتًا إلى أن الشكاوى الجماهيرية تظهر فقط مع تحرك الأسعار للأعلى بسبب المواسم، بينما كان الصمت سائداً أثناء فترة الانخفاض، مؤكداً أن سعر الدواجن في المزرعة يسجل حاليًا 75 و76 جنيهًا.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن تكلفة الإنتاج تزيد بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، موضجًا أن ذلك يرجع إلى ضرورة تقديم التحصينات اللازمة للوقاية من الأمراض، كما يتحمل المزارعون تكلفة تشغيل الدفايات لمنع نفوق الطيور.

وأكد على ضرورة فهم منطق السوق والتكاليف المرتبطة به، مشدداً على أن استمرار الإنتاج وتوافر السلعة في الأسواق مرهون بتحقيق سعر عادل يغطي التكلفة ويضمن استمرارية العملية الإنتاجية في جميع فصول السنة.

أسعار الدواجن تربية الدواجن انتاج الدواجن

