"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن إتاحة فرص عمل جديدة في عدد من المهن الفنية والتخصصية، بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع محطة الضبعة النووية، ضمن جهود الدولة لدعم التشغيل داخل المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تشمل مهن: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، برواتب تبدأ من 14 ألفًا و250 جنيهًا، إضافة إلى لحام أرجون برواتب تبدأ من 35 ألف جنيه، ولحام كهرباء برواتب تبدأ من 25 ألف جنيه، مع إمكانية زيادة الأجر وفقًا للخبرة والكفاءة.

من جانبها، كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التقديم وإجراء الاختبارات يبدأ اعتبارًا من الأحد 11 يناير 2026 ويستمر حتى 15 يناير 2026، بمقر وزارة العمل الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأشارت إلى أن مزايا هذه الفرص تشمل توفير ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا، ومواصلات داخلية من مقر السكن إلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة، مؤكدة أنه سيتم تحديد رواتب أعلى لأصحاب المهارات والكفاءات المتميزة وفقًا لمستوى الخبرة.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة العمل، عن توفير 85 فرصة عمل جديدة بالشركة المصرية الصينية للإنشاءات المحدودة بمنطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

وذكرت الوزارة، في بيان لها الخميس، أن الوظائف المتاحة تشمل 30 برادًا، و30 لحامًا، و15 حجارًا، و10 فنيين، على أن تتراوح الأجور الشهرية بين 8 آلاف و12 ألف جنيه، مع إمكانية زيادة الرواتب وفقًا لمستوى الخبرة والكفاءة، وبما يضمن بيئة عمل مستقرة ومنظمة للعاملين.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطتها لتعزيز مشاركة العمالة الوطنية في المشروعات الصناعية الكبرى، داعية الراغبين في التقدم إلى سرعة التواصل عبر تطبيق «واتساب» على الأرقام: 01035901780 و01208009263.

وأعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مصر والأردن لتنظيم انتقال العمالة، وتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج.

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الفرص المتاحة جرى توفيرها بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي بالأردن، للعمل بإحدى المؤسسات الصناعية العاملة في مجالي الصناعة والتعدين، لوظيفة مشغل ماكينات نسيج وخياطة، بعدد 20 فرصة عمل.

وأشارت إلى أن الرواتب تتراوح بين 290 و350 دينارًا أردنيًا، وفقًا للشروط والاشتراطات المعلنة، والتي تتضمن القدرة على تشغيل ماكينات الخياطة والنسيج، وإنتاج الخيوط والبلاستيك، والخبرة في التعامل مع ماكينات كوتكس وتريكو، على ألا يقل سن المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا.

وأكدت أن التقديم متاح إلكترونيًا فقط، وطبقًا للشروط المحددة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الرابط، من هنا.

وشددت وزارة العمل على حرصها الدائم على فتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي المنظم، بما يضمن حفظ حقوق العمالة المصرية، ويعزز من سمعتها في أسواق العمل العربية والدولية.

