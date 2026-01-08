إعلان

الإعلامي أحمد فايق يعلن نجوم حلقة الغد من برنامج "دولة التلاوة"

كتب : أحمد العش

10:12 م 08/01/2026

الإعلامي أحمد فايق، المشرف العام على برنامج دولة ا

أعلن الإعلامي أحمد فايق، المشرف العام على برنامج "دولة التلاوة"، أسماء نجوم حلقة يوم غدٍ الجمعة، إذ يحل القارئ محمد أيوب عاصف ضيف شرف في الحلقة، بينما يتنافس فيها كل من: خالد عطية، ومحمد أحمد حسن، وعمر علي.

ونشر "فايق"، صورة لنجوم الحلقة عبر حسابه على موقع فيسبوك، مشيرًا إلى التنافس المرتقب بين المشاركين.

دولةالتلاوة

الإعلامي أحمد فايق برنامج دولة التلاوة جوم حلقة الغد من برنامج دولة التلاوة المشرف العام على برنامج دولة التلاو

