الإعلامي أحمد فايق يعلن نجوم حلقة الغد من برنامج "دولة التلاوة"

أعلن الإعلامي أحمد فايق، المشرف العام على برنامج "دولة التلاوة"، أسماء نجوم حلقة يوم غدٍ الجمعة، إذ يحل القارئ محمد أيوب عاصف ضيف شرف في الحلقة، بينما يتنافس فيها كل من: خالد عطية، ومحمد أحمد حسن، وعمر علي.

ونشر "فايق"، صورة لنجوم الحلقة عبر حسابه على موقع فيسبوك، مشيرًا إلى التنافس المرتقب بين المشاركين.

