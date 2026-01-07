البابا تواضروس يستقبل مطران طنطا للروم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأربعاء، في المقر البابوي بالقاهرة، المتروبوليت نقولا أنطونيو، مطران طنطا للروم الأرثوذكس والمفوض البطريركي للشؤون العربية، يرافقه وفد من كنيسة الروم الأرثوذكس، حيث قدموا التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد.

كان استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الآباء الأساقفة والكهنة، بالإضافة إلى عدد من الأراخنة وأعضاء مجالس الكنائس الذين جاءوا من كنائس القاهرة وبعض الإيبارشيات، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسته.

وتوافدت على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية منذ الصباح، أعداد كبيرة من أبناء الكنيسة الذين جاءوا لتقديم التهنئة لأبيهم قداسة البابا، وخرج إليهم قداسته وصافحهم جميعًا ووزع عليهم بعض الهدايا والحلوى. وتبادل مع بعضهم الحديث، وداعب البعض الآخر بأبوة وود.

اقرأ أيضًا:

حقيقة تعطل أنظمة الرقمنة ببعض الوزارات والهيئات الحكومي

بدءَا من 9 يناير.. المواعيد الجديدة لفتح معبد إدفو

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة في هذا الموعد