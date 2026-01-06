الرئيس السيسي: حجم المحبة بين المصريين يزداد يومًا بعد يوم

استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حجم المحبة بين المصريين يزداد يوما بعد يوم منذ عام 2015 وحتى الآن.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال زيارته إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف الرئيس السيسي أنه يجب ألا نعطي فرصة لأي أحد بأن يتدخل بيننا، متابعا: "مفيش أنتوا وإحنا.. فيه إحنا واحد".

وشدد الرئيس على أنه "لن نسمح لأحد بأن يكون سببا في تضرر علاقتنا".