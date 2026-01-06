اللواء محمود شعراوي يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب

تسلّم النائب محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، كارنيه عضوية مجلس النواب 2026.

وحرص عدد كبير من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025 على استلام كارنيه العضوية اليوم الثلاثاء.

وتواصل الأمانة العامة لمجلس النواب استقبال الأعضاء الفائزين في انتخابات المجلس من 14 محافظة.

واستقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، قبل قليل، الأعضاء المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستلام كارنيه العضوية.

وشهد المجلس في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادات مكثفة لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد، لاستلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية.

ويُشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس انتهت أمس الاثنين من تسليم عدد 152 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات كارنيهات العضوية، وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية، ليصل إجمالي عدد النواب الذين تسلّموا كارنيهات العضوية أمس وأمس الأول إلى 315 نائبًا.

وأشار المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن الأعضاء الذين تسلّموا كارنيهات العضوية أمس من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة، عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.