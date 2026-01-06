رانيا المشاط: جمع 9.5 مليار دولار لدعم الموازنة منذ 2023

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية نجح في حشد تمويلات بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026، لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت المشاط، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه تم الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذا الإصدار يعكس رؤية شاملة تضع المواطن في قلب عملية التنمية.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 100 خبير ومتخصص، إلى جانب عدد من مراكز الأبحاث والفكر، شاركوا في الحوار المجتمعي الموسع الذي سبق إعداد السردية، بما يضمن توافقها مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكدت أن التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية تتصدران أولويات الإصدار الثاني من السردية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن المواطن هو محور الاهتمام والمحرك الرئيسي للتنمية، موضحة أن الهدف هو تحقيق نقلة اقتصادية حقيقية تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الدولة تتحول نحو نموذج اقتصادي جديد يقوم على تكثيف جهود التنمية البشرية، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن السردية الوطنية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا متكاملًا مدعومًا بمؤشرات أداء واضحة لكافة الوزارات والجهات، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

