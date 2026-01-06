إعلان

وزير الكهرباء و"العربية للتصنيع" يؤسسان شركة لتطوير صيانة الطاقة الشمسية

كتب : محمد صلاح

01:46 م 06/01/2026
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة العربية للتصنيع، لتأسيس شركة متخصصة في تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقّع البروتوكول المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، واللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، في إطار دعم توجهات الدولة للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة، بما يضمن أمن واستدامة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة القومية.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء إطار مؤسسي منظم يضمن تطبيق أفضل الممارسات الفنية ومعايير الحوكمة في إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، مع التركيز على التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بما يعزز كفاءة واستدامة هذه الأنظمة على المدى الطويل.

وأكد وزير الكهرباء أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة مشروعات الطاقة الشمسية على أسطح المباني، وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة الكهرباء، مؤكدًا التزام الهيئة بتعظيم شعار «صنع في مصر» ودعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الشركة الجديدة ستقدم خدمات متكاملة تشمل الفحص والصيانة الوقائية والتصحيحية وتحسين الأداء والمراقبة الفنية والدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية بجميع المحافظات.

وزير الكهرباء العربية للتصنيع تطوير صيانة الطاقة الشمسية

