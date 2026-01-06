تنويه مهم من الكنيسة بشأن حضور قداس العيد بالعاصمة الإدارية

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنويهًا للمصلين المشاركين في قداس العيد، المقرر إقامته مساء اليوم 6 يناير 2026، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشددت الكنيسة، على ضرورة الالتزام الكامل بالتنظيمات والتعليمات المعلنة حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت أنه لن يُسمح بالدخول إلا لحاملي الدعوات المعتمدة والمختومة من الجهات المختصة، داعية الجميع إلى تفهم أهمية الالتزام بهذه القاعدة التنظيمية.

