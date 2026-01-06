إعلان

تنويه مهم من الكنيسة بشأن حضور قداس العيد بالعاصمة الإدارية

كتب : محمد نصار

01:06 م 06/01/2026

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنويهًا للمصلين المشاركين في قداس العيد، المقرر إقامته مساء اليوم 6 يناير 2026، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشددت الكنيسة، على ضرورة الالتزام الكامل بالتنظيمات والتعليمات المعلنة حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت أنه لن يُسمح بالدخول إلا لحاملي الدعوات المعتمدة والمختومة من الجهات المختصة، داعية الجميع إلى تفهم أهمية الالتزام بهذه القاعدة التنظيمية.

اقرأ أيضًا:

الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا

متى يبدأ مجلس النواب الجديد أعماله؟.. القانون يُجيب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنويه مهم من الكنيسة قداس العيد بالعاصمة الإدارية كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

صرخات وانهيار أهالي "ضحايا المصحة" أمام مشرحة بنها -فيديو وصور
أخبار المحافظات

صرخات وانهيار أهالي "ضحايا المصحة" أمام مشرحة بنها -فيديو وصور
هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد
نصائح طبية

احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد
8 نصائح للتخلص من التهاب وجفاف الحلق في الصباح
نصائح طبية

8 نصائح للتخلص من التهاب وجفاف الحلق في الصباح
تخطى 51 مليار دولار لأول مرة.. قفزة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر
أخبار البنوك

تخطى 51 مليار دولار لأول مرة.. قفزة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)