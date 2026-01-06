تصوير - محمد معروف:

أعلنت الدكتورة هند الشيخ، مدير عام بالإدارة العامة للإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن استمرار الحملات المكثفة ضمن استراتيجية "مصر خالية من السعار 2030"، موضحة أن الجهود الحالية تركز على مناطق عين شمس، بهدف إعلانها قريبًا كأول منطقة شعبية خالية من مرض السعار.

وأوضحت الشيخ، في تصريحات لمصراوي، أن الحملة تشمل 3 محاور رئيسية: التحصين ضد مرض السعار، التعقيم للحد من تكاثر الكلاب، والتوعية بأساليب التعامل السليم مع الحيوانات، خاصةً للأطفال الذين يشكلون الفئة الأكثر تعرضًا للحوادث الناتجة عن التعامل غير الصحيح مع الكلاب.

وأكدت أن التوعية تتم من خلال ندوات إعلامية وأنشطة ميدانية، تشمل توزيع شنط وهدايا تعليمية للأطفال تحتوي على قصص مصورة لتعليمهم طرق التعامل الآمن مع الكلاب، مثل: عدم الاقتراب من الكلب أثناء الأكل أو اللعب مع صغاره، واحترام مساحته الشخصية لتجنب أي استفزاز قد يؤدي إلى سلوك عدواني.

وأشارت مدير عام بالإدارة العامة للإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أهمية وضع الطعام والماء للكلاب في أماكن بعيدة عن مداخل العمارات والمدارس لتقليل إزعاج المواطنين، موضحةً أن الكلاب المتحصنة والمتعقمة تصبح أقل عدوانية وأكثر هدوءً، كما أن توفير احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والماء يساعد في تنظيم سلوكها اليومي ويحد من الشكاوى المجتمعية.

وأضافت الدكتورة هند الشيخ، أن الهدف النهائي للحملة هو خلق بيئة آمنة ومتعايشة، إذ يمكن للإنسان والحيوان التواجد جنبًا إلى جنب، مؤكدًة أن الرحمة والحماية ليست مقتصرة على الإنسان فقط، بل تشمل جميع الكائنات التي خلقها الله، معربة عن أملها في تعاون المواطنين مع جهود الحكومة لضمان نجاح الحملة.

