أكد الكاتب الصحفي أكرم ألفي، المتخصص في الديموغرافية السياسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا ملحوظًا للأجيال الشابة، معتبرًا إياهم أكثر وعيًا وفهمًا لقضايا المجتمع مقارنة ببعض النخب التقليدية في مصر، قائلًا: "عندما نسمع الرئيس يتحدث عن ضرورة التركيز على الكفاءات وترك المحسوبية جانبًا، نفهم أنه يتطلع إلى تطبيق هذه المبادئ بشكل جاد، وأتمنى أن أراها مطبقة بالفعل."

وأوضح ألفي، في حوار موسع مع الإعلامي مجدي الجلاد ضمن بودكاست أسئلة حرجة، أن وعي الشباب بدراسة النظام ومتابعته يجعلهم مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن تعامل الرئيس السيسي معهم يختلف عن بعض المؤسسات التي تنظر إليهم أحيانًا بالخوف أو الشك أو حتى الاحتقار، مما أدى إلى نوع من القطيعة بين هذه المؤسسات والشباب.

وشدد أكرم ألفي، فيما يتعلق بسلوكيات الجيل الجديد، على أن تسمية جيل زد بجيل "التيك توك" ليست دقيقة بالكامل، مشيرًا إلى أن اليوتيوب كان المنصة التي شكلت وعيهم وقدمت لهم المعرفة والترفيه معًا، بينما تستخدم تيك توك لأوقات الفراغ والرفاهية القصيرة.

وأضاف: "حتى الشباب الصغار من جيل زد وجيل ألفا يستخدمون منصات مثل: ديسكورد لمناقشات عميقة وواسعة النطاق، مما يعكس قدرة هذا الجيل على التواصل والتعلم بشكل غير محدود".

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن هذه الأجيال تتميز بفضول واسع واهتمام بالمعرفة، مشيرًا إلى مثال واقعي لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا يشارك في مجموعة على ديسكورد تضم أكثر من 850 ألف عضو لمناقشة موضوع محدد على مستوى عالمي، وهو ما يعكس مدى انخراط الشباب في المنصات الرقمية بشكل استثنائي.

واختتم الكاتب الصحفي أكرم ألفي، حديثه قائلًا: إن هذه الأجيال بحاجة إلى الدعم والثقة لإبراز كفاءاتها، معتبرًا أن المستقبل السياسي والاجتماعي لمصر مرتبط بشكل كبير بكيفية تفاعل المجتمع والمؤسسات مع هذا الجيل الواعي والمتعلم.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"